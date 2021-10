Anti-Kurz-Demo um 18 Uhr vor ÖVP-Zentrale

Zahlreiche linke Organisationen haben in den sozialen Medien zur Demo aufgerufen.

Um 18 Uhr wird vor der ÖVP-Zentrale in Wien eine Demo gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz und die ÖVP stattfinden. Dazu haben mehrere linke Organisationen wie etwa die VSSTÖ, die Sozialistische Jugend und die Antifa aufgerufen. Auch vorm Ballhausplatz werden sich Demonstranten treffen und anschließend zur ÖVP-Zentrale spazieren.

Es reicht! Heute um 18 Uhr findet eine Demo vor der ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse statt. Jeder Tag, an dem Sebastian Kurz Bundeskanzler bleibt, schädigt die Demokratie weiter! Setz auch du ein Zeichen gegen das System Kurz und komm zur Demo heute Abend! #schnapptshorty pic.twitter.com/4y3AX9s3qP — Sozialistische Jugend (@SJ_Oesterreich) October 7, 2021

Die ÖVP-Regierungsmitglieder haben am Donnerstag klargestellt, dass sie nur mit Bundeskanzler Sebastian Kurz in der Bundesregierung bleiben werden. "Eine ÖVP-Beteiligung in dieser Bundesregierung wird es ausschließlich mit Sebastian Kurz an der Spitze geben", stellten alle ÖVP-Regierungsmitglieder am Donnerstagnachmittag in einer gemeinsamen Erklärung "aus tiefster demokratischer Überzeugung" klar.