Arnie schwänzt seinen Klimagipfel

Heute hätte der „Terminator“ auf unseren Bundespräsidenten treffen sollen.

Schade. Alles war vorbereitet für die Ankunft von Arnold Schwarzenegger. Doch im letzten Moment brach der „Terminator“-Star sein „I’ll be back“-Versprechen und sagte die Teilnahme an dem von ihm initiierten „Austrian World Summit“-Klima-Gipfel ab. Auch der gemeinsame Termin mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist somit – fast – abgesagt. Schwarzenegger wird VdB per Video aus Kanada zugeschaltet.

Sicherheit. Auch beim Klima-Gipfel wird Arnie per Videoschaltung doch mit dabei sein. „Das ist natürlich für uns alle eine Enttäuschung und zeigt uns leider erneut eindringlich, dass Covid nicht vorbei ist“, so Konferenz-Organisatorin Monika Langthaler.

Die Absage rührt hauptsächlich daher, dass Schwarzenegger zurzeit in Toronto seine neue Netflix-Serie Utap dreht und ihn die Produzenten baten, wegen der steigenden Covid-Zahlen nicht zu reisen, da eine Ansteckung die Filmfirma Millionen kosten würde.