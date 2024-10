Asylstatistik September: Anträge weiter rückgängig

Die Reaktion von Innenminister Gerhard Karner zur Asylstatistik September.

Zitat Innenminister Gerhard Karner: „Österreich hat robuste Maßnahmen im Kampf gegen die illegale Migration gesetzt und damit diese massiv reduziert. Diesen Weg, die Schlepper zu bekämpfen und deutlich weniger Asylanträge, müssen und werden wir konsequent fortsetzen.“

Rückgang der Asylanträge setzt sich fort

Die Zahl der Asylanträge geht auf das Niveau des Frühjahres 2021 zurück. Im Burgenland gab es im Vergleich zum Vorjahr 92 Prozent weniger Aufgriffe.

Im September 2024 wurden in Österreich 1.867 Asylanträge gestellt. Im Vergleich zum September des Vorjahres sind das 6.445 Anträge weniger, was einen Rückgang von 78 Prozent bedeutet. Die Stagnation ist auch im Vergleich der ersten drei Quartale deutlich: In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 wurden 44.056 Asylanträge gestellt, heuer waren es 18.816 Asylanträge – ein Rückgang um 25.240 Anträge bzw. 57 Prozent.

Stark zurückgegangen sind auch die Anträge für den Familiennachzug. Im Jänner 2024 wurden 2.185 Einreiseanträge gestellt, im September waren es 446. Die Zahl der tatsächlichen Einreisen ging ebenfalls stark zurück. Während es im März 2024 zu 1.300 Einreisen kam, waren es im September 180. Gleichzeitig wurden 26.448 Verfahren vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) negativ beschieden bzw. eingestellt. 2.005 Personen haben freiwillig auf Schutz verzichtet und Österreich während des Verfahrens verlassen.

Antrags- und Entscheidungsstatistik im Detail

Im August 2024 stellten 650 Frauen und 1.217 Männer Asylanträge in Österreich. Syrien war dabei die am stärksten vertretene Nation. Bis Ende September 2024 gab es 26.448 negative Entscheidungen, in 19.938 Fällen wurde Asyl bzw. subsidiärer Schutz gewährt. Von den Syrerinnen und Syrern wurden rund 27 Prozent der Asylverfahren negativ beschieden, bei afghanischen Staatsbürgerinnen und -bürgern rund 36 Prozent. So gut wie keine Chance auf Asyl hatten im August Antragsteller aus Marokko (0,5 Prozent), Georgien (0,9 Prozent) und Indien (0 Prozent). Hier setzt das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl weiter auf Schnell- und Eilverfahren. Bis Ende September 2024 wurden 1.027 negative Entscheidungen innerhalb von 72 Stunden bzw. 28 Tagen in der ersten Instanz getroffen.

Abschiebungen

Von den 9.983 Abschiebungen des BFA bis Ende September 2024 erfolgten 4.851 Ausreisen (49 Prozent) eigenständig und 5.132 (51 Prozent) zwangsweise. Rund 45 Prozent der abgeschobenen Personen sind strafrechtlich verurteilt. Von den Abschiebungen waren bis Ende September 2024 insgesamt 903 Dublin-Fälle, davon 190 Syrer, 85 Algerier und 80 russische Staatsbürger.

Lage im Burgenland und in Europa

Die organisierte Schlepperkriminalität meidet Österreich derzeit aufgrund der massiven Grenzpunkt- und Grenzraumkontrollen durch die Polizei. Das macht sich in den Aufgriffszahlen bei illegalen Grenzübertretungen bemerkbar: In den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 kam es im Burgenland zu 1.894 Aufgriffen, im Vergleichszeitraum 2023 waren es 23.400 – ein Rückgang von 92 Prozent. Ein Jahr zuvor, also 2022 waren im selben Zeitraum im Burgenland noch 52.200 Aufgriffe zu verzeichnen gewesen.



In Europa (mit Schweiz und Norwegen) gab es 2024 in den ersten neun Monaten 739.735 Asylanträge – das sind um acht Prozent weniger als im Vorjahr (801.507). Stark gestiegen sind die Anträge in Griechenland (+39 Prozent), in Italien (+25 Prozent) und Belgien (+13 Prozent). Hochgerechnet auf die Bevölkerung liegt Österreich in der europaweiten Statistik derzeit auf dem siebten Platz. In absoluten Zahlen liegt Österreich hinter der Schweiz und vor Irland EU-weit an neunter Stelle.

Der Druck an der Grenze zur Türkei ist weiterhin hoch. Hier verzeichnen die zuständigen EU-Agenturen eine Zunahme illegaler Übertritte um 14 Prozent auf 44.778. Einen starken Rückgang gibt es hingegen auf der für Österreich maßgeblichen „Westbalkan-Route“. Hier berichtet die EU-Kommission einen Rückgang um 79 Prozent auf knapp 17.000 illegale Grenzübertritte. Auf dem Westbalkan liegt auch der Schwerpunkt bei den Einsätzen österreichischer Polizistinnen und Polizisten. Sie stehen unter anderem an der serbisch-nordmazedonischen bzw. an der ungarisch-serbischen Grenze im Einsatz.

Während die Zahlen irregulärer Migranten auch im westlichen und im zentralen Mittelmeer zurückgehen, gibt es vor der westafrikanischen Küste eine starke Steigerung. Auf den Kanarischen Inseln verdoppelten sich die Anlandungen.