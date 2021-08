Asylstreit: VP will Gipfel zu Afghanistan

Innenminister Nehammer plant eine internationale Afghanistan-Konferenz.

Wien. In der türkis-grünen Koalition kommt man in Sachen Afghanistan weiterhin auf keinen grünen Zweig. Vizekanzler Werner Kogler erklärt im oe24.TV-Sommer-Talk Abschiebe­flüge in das von den Taliban bedrohte Land für unmöglich. Nehammer spricht sich gegen ein pauschales Abschiebestopp aus.

Gipfel

Nehammer versucht jetzt im Angesicht der Taliban-Offensive alles zu tun, um etwaige Flüchtlingsbewegungen in der Region zu halten. In ÖSTERREICH kündigt er jetzt eine große Afghanistan-Konferenz an, Angepeilt wird offenbar ein Gipfel in Wien. Notfalls werde er das Treffen auch online abhalten, hieß es zu ÖSTERREICH.

EU-Länder und Nachbarstaaten

Einladen will der Innenminister jene EU-Länder, die sich noch letzte Woche Abschiebungen aufrechterhalten wollten. Konkret sind das Deutschland, Dänemark, Niederlande, Belgien, Griechenland. Doch auch Afghanistan-Nachbarländer will Nehammer einladen und nennt konkret Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan: „Das sind die wichtigen Player.“

Ziel: Flüchtlinge sollen durch Hilfsangebote in der Region gehalten, eine neuerliche Welle Richtung EU aufgehalten werden. Einladen wird nicht nur Nehammer, sondern auch ­Außenminister ­Alexander Schallenberg: „Hilfe vor Ort kann nur im Gleichklang mit den Partnern vor Ort funktionieren.“