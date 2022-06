Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) tritt ab sofort einen mehrwöchigen Krankenstand an.

Bregenz. Am Mittwoch gab Landeshauptmann Wallner bekannt, dass er "auf dringenden ärztlichen Rat" einen mehrwöchigen Krankenstand antrete. Die Belastungen der vergangenen Monate hätten zu körperlichen Beschwerden Wallners geführt. Das Regierungsprogramm werde inzwischen planmäßig fortgeführt.

Zunächst gab Wallner seinen Schritt via Aussendung bekannt. Später postete er auf Facebook sein Statement. "Trotz des gewohnt hohen Arbeitspensums waren die letzten Monate für mich aber von außergewöhnlichen Belastungen geprägt", beschreibt er die Situation. "Auf dringenden ärztlichen Rat hin trete ich deshalb ab sofort einen mehrwöchigen Krankenstand an", so Wallner.

Wallners Posting im Wortlaut:

"Liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, liebe Facebook-Community!



Wer mich kennt, weiß, dass ich mich immer mit ganzer Kraft für Vorarlberg und seine Menschen einsetze. Daran arbeite ich seit über 10 Jahren rund um die Uhr als Landeshauptmann. Trotz des gewohnt hohen Arbeitspensums waren die letzten Monate für mich aber von außergewöhnlichen Belastungen geprägt.



Zum einen möchte ich hier die langwierigen, schwierigen Herausforderungen in der Krisenbewältigung ins Treffen führen. Andererseits haben selbstverständlich auch die Vorwürfe rund um die Causa Wirtschaftsbund und die damit verbundenen Anstrengungen zur Klarstellung dieser gegen mich gerichteten, haltlosen Vorwürfe zu einer außergewöhnlich hohen Belastung mit körperlichen Beschwerden geführt.



Auf dringenden ärztlichen Rat hin trete ich deshalb ab sofort einen mehrwöchigen Krankenstand an.



Ich werde danach mit voller Kraft ins Amt zurückkommen und auch weiterhin für Vorarlberg Verantwortung tragen. Danke für Euer Verständnis und die bereits zahlreich eingetroffenen Genesungswünsche!



Markus Wallner"