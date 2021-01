Nächster Bürgermeister gibt zu: 'Ich wurde schon geimpft'

In Österreich werden immer mehr Fälle von Impf-Dränglern bekannt. In Vorarlberg, Tirol, Kärnten, Ober-, Niederösterreich und Wien sind bereits Fälle aufgetreten, dass übrig gebliebene Impfstoffe nicht an Heimbewohner, Gesundheitspersonal oder über 80-Jährige verabreicht wurden, sondern an Politiker, Gemeindebedienstete, Angehörige und andere.

Dosis noch übrig

Am Mittwoch gab auch Leopold Schilcher, der Bürgermeister von Bad Goisern, bekannt, dass er schon geimpft wurde. „Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten auf die Impfung im Altenheim wurde am Sonntag auch überprüft wie viele Impfdosen in einem Fläschchen sind. Es sind 7, um 2 mehr als vom Hersteller angegeben. Eine davon wurde mir vom Impfkoordinator angeboten und verabreicht“, schreibt der Politiker auf Facebook.