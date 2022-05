Während der Bund heute das Masken-Aus verkündete, könnte Wien erneut auf strengere Regeln setzen.

Die Corona-Schutzmaßnahmen werden weitgehend zurückgenommen. Die derzeit noch im lebensnotwendigen Handel und in Öffis geltende Maskenpflicht wird ab 1. Juni für vorerst drei Monate ausgesetzt, in Spitälern und Heimen bleibt sie aufrecht. Außerdem bleibt die Impfpflicht über den Sommer weiter ausgesetzt. Das haben Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Ursprünglich hätte die FFP2-Pflicht bis Anfang Juli gelten sollen - wie der Gesundheitsminister erst kürzlich noch bekräftigt hatte. "Die epidemiologische Lage hat sich seither verändert und ich bin nicht jemand, der krampfhaft an etwas festhalten muss." Man habe auch mit allen Gesundheitslandesräten gesprochen, so Rauch. Er gehe davon aus, dass das Masken-Aus flächendeckend sein werde, aber wie die Länder es ausführen, bleibe diesen überlassen, er könne "nicht darüber regieren". Ein Mund-Nasen-Schutz, etwa in Öffis, würde vereinzelt diskutiert.

Strengere Regeln in Wien?

In Wien hat Bürgermeister Michael Ludwig den Krisenstab einberufen, um über einen solchen Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln zu diskutieren. "Dieser soll nun die Situation für Wien evaluieren. Auf Basis dessen Einschätzung werden wir eine Entscheidung für Wien treffen, die wir zeitnah kommunizieren", so Ludwig auf Twitter.

Nachdem heute BM @johannes_rauch das Ende der Maskenpflicht per 1. Juni verkündet hat, habe ich Gesundheitsstadtrat Peter #Hacker beauftragt, den Krisenstab der @Stadt_Wien einzuberufen. Dieser soll nun die Situation für Wien evaluieren. /1 — Michael Ludwig (@BgmLudwig) May 24, 2022

Wiens FP-Chef Dominik Nepp sprach sich dafür aus, dass Wien dem Bund folgt und den "Masken-Fetisch" beendet. Der Trage-Zwang sei vor allem bei Rekordhitze nicht zumutbar, befand er. Kritik am Vorgehen der Bundesregierung kam hingegen von der Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz. Sie verstehe Entscheidung und Wortwahl nicht. "Atempause" würde suggerieren als wäre Atmen mit der Maske unmöglich, kein Leben im "Katastrophenszenario" als wäre Solidarität mit Vulnerablen schrecklich, konstatierte sie auf Twitter. Sie warnte davor, dass sich niemand mehr an kommende Maßnahmen halten werde.