Blaue auf Rekord-Hoch: VP-SP-Angst vor Neuwahl

Nationalratswahl. ÖVP und SPÖ sind dazu verdammt, eine Koalition zu zimmern -denn Neuwahlen wären ein Desaster, die Parteichefs Karl Nehammer und Andreas Babler dann wohl Geschichte: In der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 legen die Blauen einen neuen Umfragerekord hin -ÖVP und SPÖ sind hingegen in der Wählergunst im Tal der Tränen.

Wäre am kommenden Sonntag eine Nationalratswahl -die FPÖ würde sie laut Lazarsfeld mit 35 %(+2 zur Vorwoche) gewinnen. So hoch war die FPÖ noch nie. Der Wahlsieg des steirischen FPÖ-Chefs Mario Kunasek dürfte auch der Bundes-FPÖ noch einmal einen Boost gegeben haben. Zusätzlich dürfte der Dauerstreit bei den Ampel-Verhandlungen von ÖVP, SPÖ und Neos Kickl & Co. helfen.

ÖVP & SPÖ liegen zusammen unter 40 %!

Die ÖVP käme laut Lazarsfeld nur noch auf 20 % - das ist ein Minus von einem Punkt zur Vorwoche. Die SPÖ stagniert bei 19 %. Das heißt: ÖVP und SPÖ kämen gemeinsam nur noch auf 39 %und würden damit -zusammen! -lediglich vier Punkte vor den Blauen liegen. Neuwahlen -die von manchen in der ÖVP angedacht werden -scheinen also eher Harakiri zu sein.

Die Neos liegen bei 11 % - sie sind die einzige Ampel-Partei, die sagen kann, sie liege über ihrem Wahlergebnis. Die Grünen kommen auf 8 %. Fun Fact: Die KPÖ würde mit 4 %sogar erstmals seit 1959 im Parlament kommen.

Kanzlerfrage. Auch in der fiktiven Kanzler-Direktwahl-Frage würde der umstrittene FPÖ-Chef Herbert Kickl mit 25 %deutlich vor ÖVP-Kanzler Karl Nehammer führen, der nur auf 16 %käme.