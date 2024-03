Blinken trifft Nehammer und Schallenberg

Blinken in Wien gelandet

US-Außenminister Antony Blinken ist in der Früh in Österreich eingetroffen. Blinken nahm in Wien zunächst an der jährlichen Konferenz des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) teil und rief zu einer weltweiten Kooperation im Kampf gegen synthetische Drogen auf. Am Nachmittag trifft er Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) sowie Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Am Nachmittag ist auch eine gemeinsame Pressekonferenz mit Außenminister Schallenberg geplant, zu der es auch einen Livestream geben wird.