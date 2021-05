"Blümel-Akten nur im Bunker lesen"

SP-Fraktionschef Krainer erzählt, wie der Finanzminister ihm das Leben schwermacht.

Auch am Wochenende riss die Kritik an der verspäteten Aktenlieferung von Finanzminister Gernot Blümel an den Ibiza-U-Ausschuss nicht ab,



so ortet Vizekanzler Werner Kogler in der Kleinen Zeitung einen „Mangel an Respekt vor den Institutionen, for dem VfGH und dem Parlament“.



In ÖSTERREICH bezeichnet SPÖ-Mandatar Jan Krainer die Lieferung als „nicht rechtskonform“. Lesen Sie das gesamte Interview HIER auf oe24plus nach!