Blümel: Fälscher-Vorwurf gegen ZiB2-Wolf

In einem Facebook-Posting kritisiert Finanzminister Blümel von der ÖVP das gestrige Interview in der Zib2 und die dort getätigten Behauptungen Wolfs.

Nach dem gestrigen Zib2 Interview Gernot Blümels bei Anchorman Armin Wolf geht Gernot Blümel nun in die Gegenoffensive über. In seinem Facebook-Posting kritisiert der Finanzminister nicht nur die Opposition scharf. Blümel attackiert auch den ORF und Armin Wolf scharf. Die an den ORF geschickten Informationen sind laut dem Finanzminister falsch.

Die Redaktion des öffentlich rechtlichen Rundfunks habe die Informationen, welche von der Opposition zugespielt wurden, keinem Faktencheck unterzogen. Auch der Bundespräsident Alexander Van der Bellen soll mit den falschen Infos getäuscht werden, so Blümel. Währenddessen sieht der VFGH die Zusändigkeit für die Exekution der Aktenlieferung von minister Blümel beim Bundespräsidenten, nicht bei sich.