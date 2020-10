Brandanschlag auf FPÖ-Zentrale: Dreieinhalb Jahre Haft

Ein 21-jähriger Afghane wurde wegen versuchter Brandstiftung verurteilt.

Am Landesgericht St. Pölten ist am Dienstagvormittag der Prozess wegen versuchter Brandstiftung gegen einen 21-jährigen Afghanen fortgesetzt worden. Er soll im August 2019 gemeinsam mit drei bisher nicht ausgeforschten Komplizen einen Brandanschlag auf die Landesgeschäftsstelle der FPÖ Niederösterreich in St. Pölten verübt haben.

Der von einer Überwachungskamera aufgezeichnete Angriff hatte sich in den frühen Morgenstunden des 12. August vergangenen Jahres ereignet. Beim Hantieren mit den Brandbeschleunigern für die Wurfbrandsätze soll sich der Beschuldigte selbst angezündet und dabei verletzt haben. Der damals 20-Jährige wurde am 19. August festgenommen, nachdem er das Wiener SMZ Ost-Donauspital wegen einer Schulterverletzung aufgesucht hatte.

Der junge Afghane wurde zu dreieinhalb Jahre Haft verurteilt.