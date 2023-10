Brief an Kanzler von mehr als 160 Frauen

Die Aussagen von Kanzler Nehammer im "Burger-Video" haben jetzt zu einem Offenen Brief von mehr als 200 Personen geführt.

Mehr als 160 Frauen und mehr als 40 Männer haben aus Empörung über das Burger-Video einen Brief an Kanzler Nehammer verfasst: „Aufgrund Ihrer abwertenden Aussagen gegenüber uns Frauen in diesem Land erheben wir unsere Stimme! Wir verwehren uns ausdrücklich gegen Ihre geringschätzende, realitätsferne und missachtende Haltung, die Sie in dem jüngst bekannt gewordenen Video gezeigt haben.“

Als Gründe für Teilzeit heißt es : „Frauen leisten einen Großteil der Care-Arbeit, welche für den Erhalt des Menschen und der Gesellschaft unabdingbar ist. Kinderbetreuungspflichten, Pflege von Familienangehörigen und Haushaltsmanagement sind wesentliche Gründe für die von Ihnen kritisierte Teilzeitquote.“ Nehammers Aussagen seien „zynisch“.

"Indem Sie die solidarischen Leistungen der Frauen negieren, disqualifizieren Sie die Hälfte der Bevölkerung und sich selbst als Kanzler. Insbesondere in den Jahren der Pandemie und der vielen Krisen waren und sind die Frauen dieses Landes das Rückgrat der Gesellschaft. Daher fordern wir nicht nur eine Entschuldigung, sondern wertschätzende Politik, die die Realität der Frauen anerkennt und ihre umfassende Leistung adäquat entlohnt."