Am 14. April wird in Innsbruck gewählt. Umfragen des Instituts für Marktforschung und Datenanalysen (IMAD) deuten bereits jetzt einige Überraschungen an.

Sowohl die Innsbrucker Grünen als auch die Innsbrucker SPÖ veröffentlichten IMAD-Umfragen zur Bürgermeister-Wahl in der Tiroler Landeshauptstadt und wollen daraus eigene Erfolge herauslesen. Beide Umfragen wurden zwischen 14. und 20. März durchgeführt. 800 Personen wurden hierfür entweder online oder persönlich interviewt. Die Schwankungsbreite liegt somit bei rund 3,5 Prozent. Der amtierende Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) sieht sich mit der Umfrage "bestätigt, dass ich der einzige Kandidat bin, der einen Bürgermeister aus dem rechtskonservativen Lager verhindern kann." Er hält laut Umfrage bei 19 Prozent - und liegt damit aber hinter FPÖ-Kandidat Markus Lassenberger (21 Prozent), der aktuell Vizebürgermeister in Innsbruck ist. © Die Grünen Innsbruck × Ebenso ein Kandidat für eine Stichwahl ist laut Umfrage der Ex-ÖVP-Politiker Johannes Anzengruber. Dieser wurde bekanntlich nach seiner Ankündigung, er wolle mit einer eigenen Liste bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl antreten, aus der ÖVP ausgeschlossen. Mit 16 Prozent würde er die Stichwahl aber knapp verpassen. Bürgermeisterkandidat und Vizebürgermeister Markus Lassenberger (FPÖ). © APA/EXPA/JOHANN GRODER × Gleichauf mit SPÖ-Kandidatin: Tursky nur auf Platz 4 Besonders interessant: Ex-ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky, der sich ja aus der Bundespolitik zurückzog, um sich auf den Wahlkampf in Innsbruck zu konzentrieren und als Bürgermeister zu kandidieren, kommt lediglich auf magere 13 Prozent - also gleich viel wie SPÖ-Kandidatin Elisabeth Mayr. Erst vor einer Woche sah sich Tursky im APA-Interview noch als "Favorit" und wolle, sofern er die Nase vorn habe, eine Dreierkoalition bilden. FPÖ-Kandidat Lassenberger sprach sich indes am Montag für eine Koalition mit dem Bündnis von Tursky aus. © SPÖ Innsbruck × Die von der SPÖ veröffentlichte Umfrage bezog sich auf mögliche Stichwahl-Konstellationen. Gegen Willi, Lassenberger und Anzengruber hätte die SPÖ-Kandidatin Mayr demnach die besseren Karten. Im Duell Willi gegen Anzengruber sieht die Umfrage einen Vorteil für den Ex-ÖVP-Politiker. Auch Interessant: Eine Stichwahl zwischen Willi und Lassenberger würde der amtierende Bürgermeister - zumindest laut Umfrage - für sich entscheiden.