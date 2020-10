Brutale Elefantenrunde auf oe24.TV

Harte Bandagen bei der oe24.TV-Elefantenrunde vor der Wien-Wahl am 11. Oktober.

Wien. Am Freitag standen die sechs Spitzenkandidaten auf oe24.TV – freilich getrennt durch Plexiglasscheiben – einander zum ersten Mal bei einer Elefantenrunde im Fern¬sehen gegenüber. Wie zu erwarten war, flogen dabei gewaltig die Fetzen.

Gleich zu Beginn hagelte es harsche Kritik der Opposition am Corona-Management in der Hauptstadt. Die konterte SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig mit: „Wien hat stets zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Maßnahmen gesetzt.“ ÖVP-Spitzenkandidat Gernot Blümel forderte erneut eine Vorverlegung der Sperrstunde in der Gastronomie – „das würde vielen Betrieben den Todesstoß versetzen“, ärgerte sich Ludwig.

Heftig gestritten wurde über Migrations- und Verkehrspolitik: Grünen-Vizebürgermeisterin Birgit ¬Hebein wurde schließlich ungewohnt emotional und befand nach Statements von FPÖ-Mann Dominik Nepp und dessen einstigem Mentor Heinz-Christian Strache: „Hier ist viel zu viel Testosteron im Raum.“