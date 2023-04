Generalmajor Starlinger wird Leiter der Militärvertretung in Brüssel

Generalmajor Thomas Starlinger übernimmt die Leitung der Militärvertretung in Brüssel. Er soll damit auch die österreichischen verteidigungspolitischen Interessen in Brüssel vertreten.

Starlinger bringe die Kenntnisse und Fähigkeiten mit, die es für diese Position braucht, teilte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Freitag mit. "In seiner militärischen Laufbahn hat er sowohl im In- als auch im Ausland immer wieder mit seiner Leistung überzeugt."

Minister in Expertenregierung

Starlinger war seit 2017 als sicherheitspolitischer Adjutant des Bundespräsidenten tätig. Von Juni 2019 bis Jänner 2020 war er Verteidigungsminister im Rahmen der Expertenregierung der damaligen Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratulierte Starlinger zur neuen Leitungsfunktion in Brüssel: "Thomas Starlinger hat mich als sicherheitspolitischer Berater immer bestens unterstützt und der Republik als Verteidigungsminister im Kabinett Bierlein wichtige Dienste geleistet."

Fünf Jahre befristet

Starlinger - geboren 1963 in Gmunden - absolvierte die Militärakademie und war nach dem Generalstabskurs in viele Funktionen im In- und Ausland tätig, darunter in mehreren Funktionen in Syrien, Iran, Kosovo, Zypern und Tadschikistan. Von 2003 bis 2007 war er bereits in Brüssel mit der mittel- bis langfristigen Streitkräfteplanung beauftragt. Der nunmehrige Einsatz in Brüssel ist für eine Dauer von fünf Jahren befristet.