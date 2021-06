Bundeskanzler Kurz mit AstraZeneca geimpft

''Ich freue mich wie viele andere über die Impfung, denn sie ist der Schlüssel in Richtung Normalität'', so Sebastian Kurz.

Österreichweit sind bereits zwei Drittel der impfwilligen Bevölkerung gegen Corona geimpft. Nachdem im Winter mit den Älteren und den Risikogruppen begonnen wurde, sind mittlerweile auch die Jüngeren an der Reihe, so erhielt auch Bundeskanzler Sebastian Kurz im Rahmen der betrieblichen Impfung im Bundeskanzleramt seine erste Impfung mit AstraZeneca, wie das BKA in einer Aussendung schreibt.

Kurz: "Ich freue mich über die Impfung"

"Die Impfung bietet den besten Schutz gegen das Virus, und je mehr sich impfen lassen, desto eher besiegen wir die Pandemie. Ich freue mich wie viele andere über die Impfung, denn sie ist der Schlüssel in Richtung Normalität", so Sebastian Kurz.

Mehr dazu in Kürze ...