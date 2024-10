Burgenland-Wahl: NEOS sammeln Unterstützungserklärungen

Die Wahlkampf-Tour der NEOS startet im Burgenland ab kommender Woche. Landessprecher Christoph Schneider bewirbt sich als Spitzenkandidat.

Die NEOS wollen bei der Landtagswahl am 19. Jänner erstmals in den burgenländischen Landtag einziehen und sammeln dafür ab kommender Woche die fürs Antreten notwendigen Unterstützungserklärungen. Unter dem Titel "Deine Unterstützung für mehr Kontrolle" will die bisher nicht im Landtag vertretene Partei durch das Land touren und gleichzeitig Kandidaten suchen, hieß es am Montag in einer Aussendung. Landessprecher Christoph Schneider wird sich als Spitzenkandidat bewerben.

Bei ihrer Tour wollen die Pinken die Burgenländer über ihre Anliegen informieren und sich die Unterstützung sichern, die sie als nicht im Landtag vertretene Partei für einen Antritt brauchen. Die 6,5 Prozent, die die NEOS bei der Nationalratswahl im September im Burgenland erzielten, stimmen Landessprecher Schneider positiv. "Wir werden als unabhängige Kontrollkraft in den burgenländischen Landtag einziehen und frischen Wind in die Politik bringen", meinte er.

Listenerstellung folgt mehrstufigem Vorwahlprozess

Die Listenerstellung werde trotz des knappen Zeitplans bis 19. Jänner in einem mehrstufigen Vorwahlprozess erfolgen. Ab sofort können sich Interessierte bis 10. November bewerben, von 12. bis 20. November folgt dann ein öffentlicher Online-Dialog. Am 21. November stimmen die gewählten Gremien der NEOS ab. Am Tag darauf wird die Liste bei einer Mitgliederversammlung finalisiert.

Die Kreiswahlvorschläge für die Landtagswahl müssen bis Mitte Dezember vorgelegt werden. Unterstützt werden müssen sie von fünfmal so vielen Personen wie im Wahlkreis Mandate zu vergeben sind. Im Wahlkreis Jennersdorf sind das bei zwei Mandaten etwa zehn Unterstützungserklärungen. Die meisten Unterschriften braucht man im Bezirk Oberwart, wo sieben Mandate zu vergeben sind, mit 35.