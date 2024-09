Nächste Wahl steigt schon in zwei Wochen

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Das Superwahljahr geht nahtlos weiter

Die Nationalratswahl ist geschlagen, in Vorarlberg geht aber gleich der nächste Wahlkampf in die heiße Phase. In zwei Wochen, am 13. Oktober, wird ein neuer Landtag gewählt. Auch nach dieser Wahl geht das Superwahljahr nahtlos weiter: Die steirischen Wähler dürfen am 24. November über ihr Landesparlament abstimmen. Voraussichtlich am 19. Jänner sind dann die Burgenländer dran.

Kommt Schwarz-Blau im Ländle?

Mit besonderer Spannung erwartet wird in Vorarlberg, wie sich die Landesregierung nach der Wahl zusammensetzen wird - eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition gilt als fraglich, ein Wechsel zu Schwarz-Blau wahrscheinlich. Dass Markus Wallner (ÖVP) Landeshauptmann bleibt, davon gehen hingegen mehr oder weniger alle Beobachter und Mitbewerber aus.

In Vorarlberg stehen neun Parteien und Listen stehen zur Wahl. Neben den fünf Landtagsparteien ÖVP, Grüne, FPÖ, SPÖ und NEOS sind das die Kleinparteien Familienplattform "WIR", das Wahlbündnis "Xi-HaK-Gilt", die Kommunistische Partei sowie die offene Wahlplattform "Das andere Vorarlberg". 271.878 Vorarlberger sind beim Urnengang am 13. Oktober wahlberechtigt.

Inwiefern sich das Ergebnis der Nationalratswahl auf die folgenden Landtagswahlen auswirkt, bleibt abzuwarten. In Vorarlberg warteten jedenfalls die meisten Parteien, bis auf die SPÖ, mit der Anbringung ihrer Wahlplakate bis nach der Nationalratswahl - sei es nun, um sich von den Bundeswahlen abzugrenzen und den Wähler nicht zu verwirren oder um das Straßenbild nicht über Gebühr zu belasten.

Steiermark wählt im November

Bei der Landtagswahl in der Steiermark am 24. November muss Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt seinen Sessel verteidigen, und auch sein Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) steht zum ersten Mal bei einer Wahl an der Spitze seiner Partei. Für die Wähler ändert sich aus organisatorischer Sicht, dass es im Gegensatz zu den vergangenen vier Landtagswahlen diesmal keinen vorgezogenen Wahltag mehr geben wird. Wer am Wahltag verhindert ist, kann seine Stimme aber natürlich weiterhin per Briefwahl abgeben, auf Wunsch auch direkt bei Abholung der Briefwahlkarte im Gemeindeamt.

Kurz nach dem kalendarischen Ende des Superwahljahres 2024 wird dann im Jänner im Burgenland ein neuer Landtag gewählt. Dass die SPÖ mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auf Platz eins bleibt, gilt als unbestritten. Spannend wird die Koalitionsfrage. Alle Oppositionsparteien haben Interesse am Mitregieren signalisiert.