''Causa Martin Ho'' wird Fall für das Parlament

Woher wusste Szenegastronom Martin Ho vom bevorstehenden Lockdown?

Diese Frage stellt sich jetzt auch die SPÖ – und macht die Causa zum Fall für das Parlament. Wie ÖSTERREICH bereits berichtete, hatte Hos Lokal DOTS bereits Tage vor der Verkündung des zweiten Lockdowns auf Insta­gram die Schließung angekündigt – Ho wird ein Naheverhältnis zu Kanzler Sebastian Kurz nachgesagt.

SPÖ-Mandatar Rudolf Silvan stellt jetzt eine Anfrageserie an alle Minister und auch, inwieweit Ho Infos aus Regierungskreisen erhielt. „Gut möglich, dass Martin Ho somit seinem guten Bekannten, Bundeskanzler Sebastian Kurz, zuvorgekommen ist und die Schließung der Gastronomie vorweggenommen hat“, vermutet Silvan. So fragt er konkret: „Gibt es aus dem Bundeskanzleramt Weisungen an andere Ministerien, dass gewisse Kreise vorab von der Erstellung neuer Verordnungen und Gesetze zu informieren sind?“ Auch über Aufträge an Ho seitens der Bundesbehörden will Auskunft erhalten. „Dass dies ein reiner Zufall ist, kann ich mir einfach nicht vorstellen!“, so Silvan.(gü)