Chipsgate! Das kultigste TV-Duell des Jahres

Am Dienstag waren Andreas Hanger (ÖVP) und Jan Krainer (SPÖ) im Fellner!LIVE-Interview zu Gast. Thema: Krainers Lümmeln und die Chips.

Im Duell bei Niki Fellner wurde es gestern bizarr. Zu Gast waren Andreas Hanger von der ÖVP und Jan Krainer von der SPÖ.

Vor laufender Kamera knöpfte sich Hanger am Dienstag den SPÖ-Politiker vor. Hanger echauffierte sich dabei über eine vermeintlich lümmelnde Haltung Krainers und darüber, dass dieser im Untersuchungsausschuss Chips und Wurstsemmeln gegessen habe. Hanger imitierte dabei vor laufender Kamera Krainers Haltung: "Er hat in der rechten Hand die Chips und dann stellt er die Frage", erzählt Hanger. "Das ist respektlos."

Schaue ich so aus?

Krainer rechtfertigt sich: "Es kann sich ja jeder selber ein Bild machen: Schaue ich so aus, als würde ich drei Familienpackungen Chips und zehn Wurstsemmeln am Tag essen würde", so Krainer und er schlägt vor: "Machen wir doch einfach eine Live-Übertragung."

Hanger vs. Krainer und die Sache mit den Chips. ???? liebe alles daran.. #oe24tv #fellnerlive pic.twitter.com/1LRTI8nEXE — Lukas Jozseffi (@lukjozs) May 18, 2021

Krainer, sichtlich genervt von den wiederholten Unterbrechungen, Hangers: „Wahnsinn, diese Unterbrechungen, aber wir sind es schon gewohnt. Es ist ja allgemein bekannt, dass Herr Hanger wenig Respekt seinem Gegenüber entgegenbringt", so Krainer. Natürlich würde er Chips im U-Ausschuss essen, aber das sei auch erlaubt. "Wir sitzen hier zwölf Stunden, ich esse dort wie alle anderen", so Hanger und ergänzt, er müsse auf seinen Blutzucker achten.

Diskussion ums Lümmeln

Hanger hierauf: "Ich musste jetzt wirklich lachen, wie sich der Herr Krainer so rechtfertigen muss, dass er Chips isst." Natürlich könne Herr Krainer Chips essen, aber Hanger gehe es um die Art und Weise. "Er soll nicht so lümmeln und er darf nicht Chips essen und gleichzeitig fragen." "Jeder kann sehen wie ich lümmle", erwidert Krainer heftig und sitzt demonstrativ gerade "Das ist alles, was bleibt", sagt er schließlich resignierend. "Ich esse Chips und ich lümmle."