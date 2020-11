Was viele bereits vermutet haben, ist nun bestätigt: Ex-Kanzler Kern und Thomas Drozda wussten schon 2018 von der Existenz des Ibiza-Videos. Heute leaken wir die gesamte Zeugenaussage Kerns.

Selbst für frühere Bundeskanzler machen die Top-Ermittler der Sonderkommission Tape, der sogenannten Soko Ibiza, keine Ausnahmen: Auch Christian Kern, der Ex-Bundesparteivorsitzende der SPÖ, musste zur Zeugeneinvernahme auf das Landeskriminalamt in der Wasagasse in Wien-Alsergrund kommen.Am 21. Oktober um 12.40 Uhr begann die Einvernahme der Ex-Politikers, der durch seinen früheren Kanzleramtsminister und stellvertretenden Klubobmann in diese etwas unangenehme Situation gebracht worden ist.