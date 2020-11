Commerzialbank-Chef nicht vor U-Ausschuss

Banken-U-Ausschuss startete am Donnerstag ohne Commerzialbank-Chef Martin Pucher.

Am Donnerstag lief der U-Ausschuss zur Pleite der Commerzialbank Mattersburg so richtig an – allerdings ohne die Hauptperson: Ex-Bankchef Martin Pucher ließ sich durch einen Anwalt aus ­gesundheitlichen Gründen entschuldigen. Es liegt auch ein ärztliches Attest vor. ÖVP-Klubchef Markus Ulram bedauerte das. Pucher müsse nachgeladen werden, weil er „an der Aufklärung wird teilhaben müssen“.

Minister gegen Ausschuss

Am Nachmittag war Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) geladen. Er sollte beantworten, warum die Akten vom Bund nicht geliefert wurden. Blümels An­sage: Der Untersuchungs­gegenstand beziehe sich auf das Land Burgenland – nicht auf seine Zuständigkeit. Auch Akten aus dem Finanzressort würden nicht geliefert, zumal dort keine Unterlagen betreffend der Vollziehung des Landes vor­liegen. Blümel attackierte auch den Ausschuss: Seine Ladung sei ein „Ablenkungs­manöver“.