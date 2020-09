Das Ehepaar steckte sich an, obwohl es Abstand hielt und Maske trug.

Samstag erhielten sie das Testergebnis. Die Leiterin des jüdischen Museums in Wien, Danielle Spera, und VP-Nationalratsabgeordneter Martin Engelberg sind Corona-positiv. „Es geht uns gut. Wir sind in Heimquarantäne“, berichtet das prominente Ehepaar ÖSTERREICH. Die Eltern von drei Kindern wissen nicht, wo sie sich angesteckt haben. Das Contact Tracing beginne nun. Beide haben auch die „Stopp Corona“-App des Roten Kreuzes runtergeladen und hoffen, dass das bei der Suche nach Kontakten helfen werde. Angesteckt könnten sie sich in den vergangenen zehn bis 14 Tagen haben.

Zum Glück haben sie nur milde Symptome

Sie werden sich natürlich an „alle Auflagen“ halten, betonen Engelberg und Spera. Gemeint ist die strikte Quarantäne. Die beiden Wiener haben zurzeit glücklicherweise nur milde Symptome.

Zu Beginn fühlten sich beide müde. Ein Test sorgte für Klarheit. Sie hatten sich an die Empfehlungen gehalten, Masken getragen und Abstand gehalten. Das Virus ist freilich wieder verstärkt im Umlauf. Wir wünschen rasche Genesung.