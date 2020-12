Corona-Regeln für Silvester: Was heuer erlaubt ist

Party-Stopp und Pyro-Kontrollen: So feiern wir heuer. Das dürfen wir zu Silvester.

Den heimischen Handel entgehen durch den harten Corona-Lockdown rund drei Milliarden Euro. Trotz E-Commerce-Boom fallen heuer die umsatzstarken Tage komplett weg. Aber: Die Österreicher lassen sich Silvester nicht verderben. „Rund 70 Prozent feiern 2020 eben im engsten Familienkreis“, so Margarete Grumrecht von der Wiener Wirtschaftskammer.

Sechs von zehn Befragten kaufen für Silvester Glücksbringer sowie Champagner und Sekt. 45 Prozent verteilen Glücksbringer, Süßigkeiten oder Gutscheine, wobei Frauen hier fleißiger sind.

Feuerwerkskörper – normalerweise die Top-Seller zum Jahreswechsel – haben heuer aufgrund der besonderen Umstände nur 1,7 Prozent der Konsumenten auf der Liste.

Walzer tanzen (35 Prozent) und Anstoßen mit Sekt oder Champagner (70 Prozent) sind Pflichtprogramm. Im Schnitt gibt jeder 39 Euro aus, hat die Wirtschaftskammer errechnet.

Das ist heuer erlaubt:

➔ Smart-Party: Nur maximal sechs Erwachsene und sechs Kinder aus zwei Haushalten dürfen feiern.

➔ Feuerwerk: In Ortsgebieten sind nur Artikel der Klasse I wie Tischbomben, Knallerbsen oder Goldregen erlaubt. Es gilt ein Verbot in der Nähe von Spitälern, Kirchen und Tierheimen oder in der Nähe von Menschengruppen. Die Feuerwerke der Klassen III und IV (Großfeuerwerke) dürfen nur geprüfte Pyrotechniker abfeuern.

➔ Strafen: Bei Zuwiderhandeln droht eine Geldstrafe von bis zu 3.600 Euro bzw. bis zu 3 Wochen Haft.

➔ Polizeieinsatz: Knapp 4.000 Polizisten werden in der Silvesternacht im Einsatz sein. Die Einhaltung des Pyrotechnikgesetzes wird besonders überwacht.

➔ Ausgangssperre: Die ganze Nacht aufgehoben – man darf von einer Einladung nach Hause gehen. (wek)