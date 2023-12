Corona: Masken-Comeback in Ordinationen

Immer mehr Menschen sind derzeit mit Corona und auch anderen Viren infiziert. In Ordinationen sollen sie künftig wieder Maske tragen, sagt die Ärztekammer jetzt.

Prominente Ärzte hatten es bereits im September in einem Brief an die Ärztekammer gefordert. Jetzt ist es so weit. Angesichts enorm hoher Corona-Infektionszahlen sowie der startenden Grippe-Saison rät die Ärztekammer nun wieder zu Masken: „Tragen Sie beim Besuch in der Ordination bitte eine FFP2-Maske. So schützen Sie sich und andere“. Ein entsprechendes Informationsschreiben an die Ordinationen werde nun verschickt. Eine Maßnahme, die „vor allem bei viralen oder fieberhaften Infekten“ umgesetzt werden solle.

Gute Initiative der Ärztekammer! pic.twitter.com/GzgPzoNs5z — Arschang Valipour (@lungendoc) December 5, 2023

Pilz will Maskenpflicht in allen Gesundheitseinrichtungen

Die einstige Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz fordert indes auf X eine „Maskenpflicht in allen Gesundheitseinrichtungen“, um alle zu schützen.Eine Forderung, die etwa auch bereits die bekannte Virologin Monika Redlberger-Fritz erhoben hatte.