Corona steigt stark an - auch in Pflegeheimen

Zu wenige Tests und kein Paxlovid für Corona-Kranke in Pflegeheimen? Die Infektionen steigen insgesamt stark an. Vor allem in Wien und der Steiermark.

Derzeit sind auffallend viele Leute schwer erkältet. Sind das wirklich „nur“ grippale Infekte, wie viele meinen? Laut den Abwassermonitoring und den Sentinal-Überprüfungen: nein. Die Professorin für Virusimmonologie an der Med-Uni-Wien Judith Aberle, sagt, dass die Corona-Infektionszahlen „konstant steigen“ würden. Starker Anstieg in Wien und Steiermark Besonders in Wien und in der Steiermark. Zudem sehe man auch wieder verstärkte Spitalsaufnahmen wegen Corona. Covid-Spezialist und Lungenfacharzt Arshang Valipour von der Klinik Floridsdorf macht ebenfalls auf steigende Anzahl von respiratorischen Infekten aufmerksam. Er tritt für Impfung und die Gabe von Anti-Covid-Medikamenten ein. Zu wenig Tests selbst in Pflegeheimen Nur genau hier dürfte es Probleme geben. Verwandte berichten von steigenden Corona-Infektionszahlen in Pflegeheimen. Dort würde trotz Krankheitszeichen nicht getestet und/oder Paxlovid gegeben, so die Tochter einer Betroffenen in Wien.