Vizekanzler Kogler hat Corona

Der Grünen-Chef wurde positiv getestet.

Das Corona-Comeback macht auch vor der Politik nicht halt. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) wurde positiv getestet und wird diese Woche keine Präsenz-Termine wahrnehmen. Er hat nach Angaben seines Büros "typische Symptome". Sowohl ein Selbst- als auch ein Labortest waren positiv, enge Kontaktpersonen wurden informiert. Die Amtsgeschäfte werden aus dem Home-Office geführt.

Am Montag spürte Kogler Symptome

Erkrankt. Am Montag hatte der Grüne erste Symptome vernommen, darauf folgten die positiven Tests. Wo sich der Vizekanzler angesteckt hat, ist noch unklar. „Er hatte in den vergangenen Tagen zahlreiche Termine, am Wochenende war er in der Steiermark unterwegs“, heißt es aus seinem Büro gegenüber ÖSTERREICH. Regierungs-Cluster sollen allerdings ausbleiben, andere Politiker sollen vorerst nicht betroffen sein.