× Masken-Comeback noch im Oktober

Schon in den nächsten Tagen werden neue Schutzmaßnahmen verkündet.

Wien. Es gibt kein Zurück mehr, die Corona-Maßnahmen werden bald wieder hochgefahren. Die Herbst-Welle – die mittlerweile dritte der Pandemie – schwappt über uns, die Infektions-Zahlen steigen rapide.

Fix ist: Die nächste Maskenpflicht wird vom grünen Gesundheitsminister Johannes Rauch gerade ausgetüftelt. Sie soll zunächst in Öffis und im Lebensmittelhandel gelten.

Ab wann? Aus dem Ministerium heißt es zu ÖSTERREICH: In den kommenden Tagen werde genauestens evaluiert. Was kryptisch klingt, legen Experten so aus: Sollte sich die Lage in den Spitälern und beim Infektionsgeschehen weiter zuspitzen, dann könnte bis Ende der Woche die Maskenpflicht ausgerufen werden. Der späteste Zeitpunkt, so das Ministerium: „Die derzeit gültige Corona-Maßnahmenverordnung gilt bis zum 23. Oktober. Bis dahin ist jedenfalls mit einer Entscheidung zu rechnen.“

Risiko. Die Corona-Kommission (stuft Österreich auf „hohes Risiko“ ein) und die Gecko – beide beraten die Regierung – sprechen sich seit vergangener Woche zu verstärktem Gebrauch von Masken in öffentlichen Räumen aus. Erwartet wird ein Anstieg von Spitalspatienten um 52 % innerhalb von zwei Wochen.

Protest. Für Aufruhr sorgt die Ankündigung im Handel. „Viele Angestellte wollen kündigen, sollte die Maskenpflicht neuerlich kommen“, sagt Handelssprecher Rainer Will.