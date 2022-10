Nach Wahl kommt Masken-Comeback

Grüner Gesundheitsminister schwenkt ein und kündigt Verschärfungen an.

Wien. Eigentlich wollte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) erst dann die Corona-Maßnahmen verschärfen, wenn die Situation in den Spitälern eskaliert. Am Samstag schwenkte er dann aufgrund der Empfehlung der Gecko, die FFP2-Maskenpflicht wieder einzuführen, um: Er ziehe sie in Erwägung, so Rauch. Die Entwicklung der nächsten Tage sei entscheidend – wenn es wie zuletzt weiterginge, dann „kommen wir zu dem Punkt, an dem wir handeln müssen.“

Heißt Maskenpflicht wieder im Supermarkt, auch in Öffis (bundesweit, in Wien gilt sie derzeit schon) und auch in Ämtern.

"Eskalation"-Sager von Experten kritisiert

Spitäler. Vor allem die Lage in den Krankenhäusern soll sich laut Prognose-Konsortium in nur zwei Wochen verschärfen: Bis zu 3.000 Patienten auf Normalstationen.

Das Gesundheitsministerium sagt ÖSTERREICH, dass sich Rauch täglich mit Experten bespricht: Einen fixen Termin für eine Verordnung gebe es aber nicht.

Rauchs ORF-Sager, er reagiere erst bei einer Eskalation, hatte zuletzt massive Kritik von Ärzten zur Folge. Dann sei es zu spät, hieß es.

Schule. Auch in Schulen – ÖSTERREICH berichtete – herrscht derzeit Chaos. Rauch will sie unbedingt offen halten. Die erste Schule in Salzburg ist aber bereits im Fernunterricht.