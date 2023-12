Pirola-Variante: Bis zu zwei Millionen Corona-Fälle

Experten warnen vor noch nie dagewesener Welle und neuer Pirola-Variante

Zumindest die Wiener Abwasserüberprüfungen zeigten zuletzt wieder einen Rückgang der Corona-Infektionen – allerdings auf Rekord-Niveau. Die Experten in Wien wissen zudem nicht, ob es sich nur um einen „Zwischen-Peak“ – also einen vorläufigen Höhepunkt handle, der nach den Feiertagen wieder in die Höhe gehen könne – handle.

Neue Rekord-Corona-Infektionszahlen

Molekularbiologe Ulrich Elling sieht zudem noch die Unbekannte, ob „neue Varianten“ reinkommen. Er erwartet insgesamt „bis zu zwei Millionen Corona-Infektionen“. Denn, so auch Virologe Andreas Bergthaler, derzeit sehe Österreich eine bislang noch nie in der Höhe dagewesene Welle. Tatsächlich zeigen die Abwasserkontrollen nach wie vor ungeahnte Rekord-Infektionszahlen.

Priola-Variante soll hinter Fall-Explosion stecken

Auffallend sei, dass sich zeitgleich zu diesen enormen Infektionsgeschehen sich die neue Pirola-Variante auch in Österreich ausbreite. Steckt sie dahinter? Es dürfte jedenfalls die bislang ansteckendste Variante sein. Neben Österreich erkennt man solche extreme Anstiege auch im Abwasser in Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien und etwas zeitverzögert auch in Frankreich.

In der Pariser Region steigen zudem seit geraumer Zeit auch die Hospitalisierungen wieder.

Auch immer mehr Corona-Fälle im Spital

Etwas, das auch bei uns festgestellt wird. Vergangene Woche stiegen die Spitalseinlieferungen um 40 Prozent. Auch Covid-Experte Arshang Valipour warnt, dass wieder mehr Erkrankte wegen Corona in Spitälern behandelt werden müssten. In Großbritannien sind die Hospitalisierungen bereits um 50 Prozent in die Höhe gegangen.

500.000 Dosen abgerufen, nur 400.000 Geimpfte

Die adaptierten Impfstoffe sollen auch gegen Pirola noch schützen. Allerdings ist die Impfquote in Österreich erschreckend nieder. Von 500.000 abgerufenen Impfdosen sollen überhaupt nur 400.000 tatsächlich verimpft worden sein.

Experte will Impfungen in Supermärkten

Elling schlägt daher Impfungen in Supermärkten vor.