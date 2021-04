Wie oe24 erfahren hat, sollen Corona-Hilfszahlungen monatelang aus "technischen Gründen" nicht ausbezahlt worden sein.

Vergangene Woche präsentierte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) im Rahmen einer Pressekonferenz neue Wirtschaftshilfen für jene Branchen, die von den Corona-Maßnahmen der Regierung bzw. von Lockdowns betroffen sind. Laut Blümel seien bereits 34,6 Milliarden Euro an Corona-Hilfen von der Bundesregierung zugesagt oder ausbezahlt worden. In Österreich sei somit deutlich mehr Hilfe pro Kopf ausbezahlt worden, als in anderen Ländern in der EU, verkündete Blümel und verwies auf eine Studie des industrienahen Wirtschaftsinstitutes EcoAustria.

Blümel: Geld durchschnittlich nach zehn Tagen ausbezahlt

Besonders ausführlich behandelte Blümel Pläne zum neuen Ausfallsbonus für Unternehmen, die mehr als 40 % Umsatzausfall haben. Das betrifft unter anderem die Gastronomie, die Eventbranche sowie zahlreiche Dienstleister. "Im Durchschnitt landeten 7.000 Euro pro Monat innerhalb von 10 Tagen bei den Antragstellern am Konto", resümierte Blümel die bisherigen Ausfalls-Zahlungen. Wie viel tatsächlich bisher auf den Konten der Empfänger gelandet ist, sei aber "eine schwierige Rechnung", so der Finanzminister vergangene Woche.

Unternehmer: Geld nach vier Monaten noch nicht am Konto

Wie einige Unternehmer gegenüber oe24 berichteten, soll es bei vielen Betroffenen weitaus länger gedauert haben, bis Geld am Konto angekommen ist. Ein Firmeninhaber aus der Gastronomiebranche meinte beispielsweise, er habe den sogenannten "Lockdown-Umsatzersatz", der seinem Unternehmen für November und Dezember 2020 zugesichert wurde, bis heute nicht vollständig ausgezahlt bekommen. Denn die Zahlung für den Bezugszeitraum vom ersten bis zum sechsten Dezember verzögere sich aufgrund "technischer Gründe", wie die "COFAG" (COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH) Anfang März mitteilte. "Wir sind bemüht den ausstehenden Betrag ehestmöglich auszuzahlen", hieß es damals in einer E-Mail-Aussendung. Dennoch soll es ein weiteres Monat gedauert haben, bis das Geld überwiesen wurde.

oe24 liegt der E-Mail-Verkehr vor: