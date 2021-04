19. Mai: Österreich is(s)t frei

Kanzler Kurz und Wirtschaftskammer setzten die totale Öffnung vor Pfingsten durch.

Wien. Gestern verkündete Sebastian Kurz – zunächst beim Gipfel mit Landeshauptleuten und Sozialpartnern, dann öffentlich – die große Öffnung für Österreich. Am 17. Mai sollen alle Schüler in den Präsenzunterricht zurückkehren, am 19. Mai – rechtzeitig vor Pfingsten – alle Bereiche gleichzeitig öffnen.



Dabei soll neben der Gastronomie – innen und außen bis 22 Uhr – auch der gesamte Kulturbereich (innen 1.500, draußen 3.000 Gäste) und Sportbereich mit denselben Regeln sowie auch Hotels und die Fitness- und Wellnesscenter wieder öffnen können.



Den ganzen Polit-Insider lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!