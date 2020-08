Corona-Ärger zwischen Bund und Wien

Hinter den Kulissen werfen ÖVP-Politiker dem Wiener Gesundheitsstadtrat vor, dass in Wien 'das Contact Tracing nur mangelhaft' funktioniere.

Pandemie. Wien habe seine Coronavirus-Test-Drive-ins „als Marketing vermarktet“, obwohl es diese „österreichweit längst geben würde“, hieß es seitens der ÖVP. Die Wahrheit liegt in der Mitte: Tatsächlich gibt es 38 Drive-in-Stationen in Österreich, Wien hat aber nach der Reisewarnung für Kroatien eine eigene Drive- und Walk-in-Teststation nur für Kroatien- und jetzt auch Balearen-Rückkehrer eingerichtet. Der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober reagierte auf Twitter pikiert, dass diese Testreihe Teil der Bundesplanung sei. In Wien wiederum betont man, dass das die Wiener Gesundheitsbehörden auf die Beine gestellt hätten.

Konflikt. Hinter den Kulissen werfen ÖVP-Politiker dem Wiener Gesundheitsstadtrat vor, dass in Wien „das Contact Tracing nur mangelhaft“ funktioniere. Was wiederum die Wiener Roten empört dementieren und der Bundesregierung mangelnde Vorbereitung vorwerfen. Peter Hacker fordert Gratistests an Grenzen, was allerdings Gesundheitsminister Anschober ablehnt.