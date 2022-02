Grüner Zwist um Lockerungstaktik

Eine Sitzung der Wiener Grünen zeigte gestern, dass der Großteil den „Wiener Weg“ jenem des Bundes vorzieht.

Offene Kritik will kaum einer an ihm üben. „Sonst ruft uns gleich wieder Sigi Maurer an“, sagen mehrere Grüne. Die grüne Klubobfrau wolle nicht, dass man den grünen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein öffentlich in Frage stelle.



Die Wiener Grünen trauen sich noch am ehesten einen eigenständigen Weg zu. Sie – das zeigte gestern eine Sitzung der Stadt-Grünen – unterstützen zumindest hinter den Kulissen den „Wiener Weg“ von Michael Ludwig.



