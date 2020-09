Notfall-Pläne für Schulen & Unis

Das Bildungsministerium bereitet sich für eine allfällige Orangeschaltung vor.

Zittern. Derzeit gibt es erfreulicherweise nur wenige infizierte Schulkinder oder Lehrer. Es ist im Osten Österreichs freilich erst die erste Schulwoche vorbei. Im Bildungsministerium von Heinz Faßmann hat man freilich beobachtet, dass Kanzler Sebastian Kurz Wien bereits auf Orange schalten wollte. Rein von den Infektionsdaten müsste freilich die Corona-Ampel auch bei Innsbruck Orange leuchten.

Sollte das passieren, würde in der Oberstufe auf E-Learning umgestellt werden. Sollten Schulen größere Räume haben, könnten allerdings auch kleinere Gruppen an Oberstufenschüler vor Ort unterrichtet werden. Die Maskenpflicht würde dann aber auch in der Stunde gelten.

Herausforderung Unis in Wien und Innsbruck

Umstellen. Just Wien und Innsbruck sind freilich Universitätsstädte. Schweden, das für seinen an sich lockereren Umgang in der Pandemie bekannt ist, empfiehlt Universitäten, generell Online-Klassen durchzuführen. Bei einer Orangeschaltung würde das wohl auch hier passieren. In den USA sind derzeit übrigens besonders viele Uni-Städte von Corona-Ausbrüchen betroffen.





Isabelle Daniel