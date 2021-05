Wien will Indoor-Gastro erst ab 31. Mai öffnen

Warum in Wien zuerst die Schanigärten öffnen sollen. Und was Experten meinen.

Bürgermeister Michael Ludwig hat kein Hehl daraus gemacht, dass er den Plan der Bundesregierung, am 19. Mai alles gleichzeitig zu öffnen, nicht wirklich unterstützt. Er hat eine Präferenz für „außen vor innen“.



Die meisten Experten geben ihm da recht. Gemeinsam mit Intensivmedizinern, Prognoseforschern und Public-Health-Experten will Wiens Bürgermeister am Donnerstag erneut konferieren, bevor die Entscheidung über die Öffnungen fällt.



