Darüber sprach Nehammer mit Trump am Telefon

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Montagabend mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump telefoniert. Dabei habe Nehammer dem Republikaner erneut zu dessen "überwältigendem" Wahlsieg gratuliert.

Nehammer und Trump haben im Telefonat vereinbart, vom ersten Tag der neuen Administration "an einer Vertiefung und Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen Österreich und den USA zu arbeiten", zitiert der ORF das Bundeskanzleramt.

Der designierte US-Präsident habe außerdem seine Wertschätzung gegenüber Österreich auch aufgrund seines engen familiären Bezugs zu Mitteleuropa ausgedrückt.

Yesterday i had a very friendly and forward-looking call with President-elect @realDonaldTrump. I congratulated him on his resounding re-election victory, and we discussed key topics such as energy security, economic and defense cooperation, and Austria’s longstanding tradition… pic.twitter.com/6wwS5Ywdfk