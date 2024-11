Koalitions-Krimi nach blauem Wahl-Sieg

ÖVP derzeit geschlossen hinter Nehammer – aber Druck steigt auf Dreier

Der Wunschtraum von FPÖ-Chef Herbert Kickl, wonach Karl Nehammer am Abend der steirischen Landtagswahl hätte zurücktreten sollen, erfüllte sich nicht.

Im Gegenteil. Blauer Triumph in der Steiermark hin oder her, steht die ÖVP derzeit relativ geschlossen hinter dem ÖVP-Chef und Kanzler.

Immerhin kommuniziert dieser offenbar auch – wie von oe24 berichtet – permanent mit Landes- und Bündechefs seiner Partei.

Zudem hält Nehammer mit den Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos auch den ÖVP-Traum aufrecht, das Kanzleramt zu behalten.

Und last, but not least, dürfte in der ÖVP das Lager jener, die gerne die ­Vizekanzler-Partei von Kickl geben würden, verschwindend gering sein.

Auch SPÖ-Chef Andreas Babler dürfte verstanden haben, dass auch er zum „Erfolg“ verdammt ist. Scheitern die Koalitionsverhandlungen, wäre es für Nehammer und ­Babler wohl vorbei.

Wer in ÖVP und SPÖ die Koalition sprengen will

Aber: In beiden Parteien gibt es Kreise, die nach allen Regeln der Intrigen-Kunst versuchen, eine allfällige Dreier-Konstellation noch zu sabotieren: In der ÖVP ist es das Lager rund um Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Dieses hofft auf Neuwahlen und eine Rückkehr von Kurz. Eine Schwarz-Rot-Neos-Regierung wäre für sie der Worst Case, weil sie befürchten, dass diese lange halten könnte. Sie setzen jetzt darauf, dass auch in der Steiermark ÖVP und FPÖ miteinander koalieren, damit der Druck auf Nehammer steige.

In der SPÖ wiederum gibt es nicht nur Rudi Fußi, der Babler und die „Ampel“ scheitern sehen will. In dessen Heimat-Bundesland wollen weite Teile der Roten mit Mario Kunasek eine blau-rote Koalition schließen. Das wäre auch „im Interesse von Doskozil“, sagt ein Roter. Das würde wiederum Babler unter Druck setzen. Wohl auch deshalb wollen Nehammer, Babler und Neos-Chefin Meinl-Reisinger jetzt aufs Tempo drücken.