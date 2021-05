Am heutigen 8. Mai, dem Tag der Befreiung, sind in Wien ab 19.30 mehrere Demonstrationen geplant. Die Polizei befindet sich zu diesem Anlass im Großeinsatz.

Heute jährt sich zum 76. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Zu diesem Anlass soll es in Wien zu mehreren Demonstrationen kommen. Hintergrund hierfür ist der fünfjährige Gedenktag des Mordes von von Maria Eschelmüller.

Demo angemeldet

Rund um den Yppenplatz am Brunnenmarkt findet eine bereits angemeldete Kundgebung der Bürgerbewegung "Die Österreicher" statt. Die Empörung darüber ist groß, Rechtsextremismus habe hier nichts verloren, twittern die User. Gleichzeitig kündigt die Antifa eine Demonstration am selben Ort an.

Erste Eindrücke vom Wiener Yppenplatz, wo heute Abend am #TagderBefreiung NeofaschistInnen aufmarschieren wollen. Bereits jetzt mehrere kleine rechte Gruppen. Neonazis, die oben und unten verwechseln. Sehr viel Polizei. Und überall schon Schilder gegen Nazis. #w0805 #8Mai pic.twitter.com/VC7trq30gq — Michael Bonvalot (@MichaelBonvalot) May 8, 2021

Die Plattform "Radikale Linke" wehrt sich gegen die Veranstaltung. Auf Twitter gibt sie Kund: Unser Feminismus bleibt antifaschistisch. Gegen die rassistische Instrumentalisierung von Femiziden. Heute und an jedem Tag!

Warnung der Polizei

Auf Social Media warnte die Wiener Polizei vor temporären Verkehrssperren. Die Kundgebung sei ordentlich angemeldet worden und solle deswegen auch stattfinden dürfen. Linke kündigten auf verschiedenen Social Media Kanälen Gegendemos an und riefen zum Widerstand auf: "Kommt zahlreich und stellen wir uns kollektiv und entschlossen den Faschos entgegen!"

Die Identitären versuchen grade den Tag der Befreiung in Ottakring zu besudeln. Das lassen wir nicht zu! In unserem Grätzl ist kein Platz für Nazis! #NazisRaus #TagderBefreiung #keinfußbreit #otkbleibtstabil pic.twitter.com/f4VhDMdxvs — Nurten Yılmaz (@FCNurtenYilmaz) May 8, 2021

"Polizeipräsenz"

In Ottakring findet heute eine ordnungsgemäß angezeigte Kundgebung statt. Hier rechnen wir mit Gegendemos. Daher kommt es zu erhöhter Polizeipräsenz", schreibt die Wiener Polizei. Und: "Wir verhindern, dass Teilnehmer*innen unterschiedlicher Kundgebungen aufeinandertreffen – straf- und verwaltungsrechtlich relevante Handlungen, welche durch Teilnehmer*innen gesetzt werden, verfolgt werden."

Erste Teilnehmer versammeln sich

Auch wenn die Demonstration erst in drei Stunden (Stand 18:00) stattfinden soll, haben sich bereits mehrere Teilnehmer am Yppenplatz mit Schildern versammelt. Aufschriften sind unter anderem: "Ottakring bleibt stabil". "Ottakring sagt Nein zu Nazis."

Die Polizei hat sich bereits an die U-Bahn Station Josefstätter-Straße begeben. Wie Twitter-User berichten ist die Lage entspannt.

17:16 Die EE Wien (Ulan) hat bereits im Bereich der Station Josefstädterstraße Position bezogen. Lage sehr entspannt. #w0805 #8mai pic.twitter.com/GVihF30h3V — Großeinsatz TV (@TvEinsatz) May 8, 2021