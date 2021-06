Schul-Start im Herbst mit Corona-Tests

Das neue Schuljahr startet im Herbst, wie das alte endet – mit Corona-Tests.

Wr. Neustadt. Infizierte Rückehrer rausholen – mit einer „Sicherheitsphase“ will Bildungsminister Heinz Faßmann in den Schulherbst starten. Soll heißen: Zum Ferienende gibt es Tests für Schüler, Lehrer und Verwaltungspersonal, um Infizierte im Schulhaus auszuschließen. Ob auch nach dieser ­„Sicherheitsphase“ regelmäßig getestet werden muss, hänge, genau wie die Regeln zum Maskentragen, von der Infektionslage ab.

Grenzwert & Impfzentren

Auf oe24.TV hatte Faßmann vergangene Woche angedeutet, dass er, wenn geht, lieber ohne die Dauertests auskommen würde. Mit dem Gesundheitsministerium würden jetzt Grenz­werte ausgearbeitet, ab wann die Tests nötig sind. Geimpft wird in den Schulen auf jeden Fall: Bei Bedarf könnten größere Schulstandorte als Impfzentren genutzt werden. Außerdem will der Minister bei Eltern Aufklärungsarbeit leisten.

