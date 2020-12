Der Plan nach dem Lockdown: Schul-Öffnung mit Maskenpflicht

ÖSTERREICH und oe24 haben den Plan: Volks­schulen & Unterstufen sollen öffnen.

ÖSTERREICH und oe24 haben den Geheimplan für die Schulöffnungen.Fix aufsperren werden demnach die Volksschulen. Sie gehen am Montag (spätestens nach dem Fenstertag und dem 8. Dezember) in den Normalbetrieb. Bildungsminister Heinz Faßmann kündigte auf oe24.TV an: „Wir werden die Schule mit neuen Hygieneregeln eröffnen.“ Maskenpflicht gilt in den Klassen, zudem werden Räume angemietet, um mehr Platz zu haben. Das heißt: Auch Volksschüler dürften ab kommender Woche in den Klassen wohl Masken tragen müssen.Diskutiert wurde zuletzt noch über die Mittelschulen und AHS-Unterstufen. Laut oe24-Informationen werden auch die Unterstufen kommende Woche fix aufsperren. Wie es hier weitergeht und welche neuen Regeln für Schüler und Lehrer gelten, lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!