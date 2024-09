Die oe24-Frage der Woche

Wir wollen deine Meinung zu den brisantesten und spannendsten Themen der Woche.

Der Wahlkampf in Österreich nimmt an Fahrt auf, und die politischen Lager formieren sich für die Nationalratswahl. Besonders die FPÖ befindet sich auf einem Höhenflug und führt die Umfragen deutlich an. Währenddessen kämpfen die ÖVP mit rund 22 Prozent und steht unter Druck, sich im Duell um die Wählergunst zu behaupten. Die Freiheitlichen unter Herbert Kickl profitieren von einer populistischen Anti-Establishment-Strategie, während die ÖVP unter Karl Nehammer auf Sicherheit, Familie und wirtschaftliche Stabilität setzt​.

Wir wollen aus diesem Grund wissen: Kann Karl Nehammer Herbert Kickl noch beim Duell um Platz eins einholen?

Stimme JETZT ab.