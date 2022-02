Doskozil pusht jetzt ein "Sozial-Volksbegehren"

Die SPÖ Burgenland sorgt wieder für Debatten in Sachen Kanzlerkandidatur.

Eisenstadt. Die SPÖ Burgenland startet eine Kampagne für ein Sozial-Volksbegehren – was in der SPÖ Diskussionen anheizen wird, ob Hans Peter Doskozil nicht selbst nächster roter Spitzenkandidat bei einer Nationalratswahl werden will. Das Projekt könnte ihm die Unterstützung der Gewerkschaft bringen. Landesgeschäftsführer Roland Fürst versandte die Einladungen: Es geht konkret um das Volksbegehren „Arbeitslosengeld Rauf“, das 25.000 Mal unterschrieben worden ist.

Eintragungswoche wird die 1. Mai-Woche sein …