Drexler-Nachfolgerin: Das ist die neue ÖVP-Chefin Manuela Khom

Die bisherige steirische Landtagspräsidentin Manuela Khom übernimmt das Ruder bei der ÖVP in der Grünen Mark und löst damit Christopher Drexler nach nur zweieinhalb Jahren an der Spitze der Partei ab.

Khom wurde am 7. Juni 1963 in Eisenstadt geboren und gilt als wortgewaltige Politikerin. Sie ist nach Waltraud Klasnic nun das zweite weibliche Oberhaupt der steirischen Volkspartei und wird die Funktion der Landeshauptmannstellvertreterin in der FPÖ-ÖVP-Koalition wahrnehmen.

Khom ist im Burgenland aufgewachsen und verbrachte ihre Schulzeit dort, in Eisenstadt maturierte sie an der HAK. Später legte sie bei der Wirtschaftskammer die Unternehmerprüfung ab. 1999/2000 absolvierte sie die Ausbildung zur Trainerin in der Erwachsenenbildung. Nach der Übersiedlung in die Steiermark begann ihre ÖVP-Karriere als Gemeinderätin in Laßnitz bei Murau im obersteirischen Bezirk Murau. 2009 wurde sie Bezirksparteiobfrau.

Kräftiger Auftritt als "Einpeitscherin" bei Wahlkampfauftakt

Die verheiratete Mutter zweier Kinder lebt in Steirisch Laßnitz. In den Landtag zog sie 2010 ein, Zweite Landtagspräsidentin wurde sie im Juni 2016. Drei Jahre später im September 2019 stieg sie nach dem fulminanten Wahlsieg von Hermann Schützenhöfer zur ersten Präsidentin des steirischen Landtags auf. Diese Funktion füllte sie mit großer Fairness, aber auch Entschlossenheit aus. Seit 2015 ist sie Landesleiterin der ÖVP Frauen, im Landtag war sie bisher auch Europasprecherin ihrer Partei.

Aufgezeigt hat sie zuletzt im Wahlkampf: Vor rund 1.000 Funktionärinnen und Funktionären läutete sie als "Einpeitscherin" den Auftakt zur Steiermarktour von Drexler ein und überzeugte dabei nicht nur als Moderatorin sondern auch mit Witz und kräftigem Auftritt.