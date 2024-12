Steiermark-Beben: Drexler gestürzt - Khom führt ÖVP in Regierung

Christopher Drexler ist nicht mehr Chef der steirischen ÖVP. Seine Nachfolge steht auch schon fest.

Beben in der steirischen Landespolitik: ÖVP-Chef Christopher Drexler muss Platz machen, seine Nachfolgerin wird die erste Landtagspräsidentin Manuela Khom. Ein entsprechender Bericht der Kleinen Zeitung wurde oe24 mittlerweile aus ÖVP-Keisen bestätigt.

Drexler, der für die ÖVP in die Landtagswahl gegangen ist und diese gegen Mario Kunasek und die FPÖ verlor, wird damit der nächsten Regierung nicht angehören. Das Ende seiner politischen Karriere soll das aber nicht sein. Er wird im Landtag bleiben und soll wohl für die Schwarzen zweiter Landtagspräsident werden.

Neuer Juniorpartner

Seine Nachfolgerin Maria Khom hat einen ähnlichen Hintergrund, sie war erste Landtagspräsidentin und soll jetzt die ÖVP als Juniorpartner der FPÖ in die Regierung führen. Was das für die Koalitionsverhandlungen bedeutet, ist Stand jetzt noch offen. In der Steiermark soll nach dem blauen Beben bei der Wahl eine blau-schwarze Regierung kommen.

Das sagt die FPÖ

Die FPÖ reagierte noch am Montagabend auf die Drexler-Ablöse: „Die Entscheidungen der Steirischen Volkspartei werden zur Kenntnis genommen. Wie bereits mehrfach kommuniziert, werden sich die steirischen Freiheitlichen in die Personalentscheidungen des künftigen Koalitionspartners nicht einmischen. Die Basis der zukünftigen Zusammenarbeit ist das inhaltlich fundierte Zukunfts- und Reformprogramm unter dem Titel ‚Starke Steiermark. Sichere Zukunft.‘ Aufgrund des unmissverständlichen Bekenntnisses der Steirischen Volkspartei zu diesem gemeinsam erarbeiteten Programm steht der morgigen Vorstellung einer neuen Regierungsmannschaft sowie der Einbringung eines entsprechenden Wahlvorschlags in der konstituierenden Sitzung des Landtags Steiermark am 18. Dezember 2024 aus Sicht der FPÖ nichts im Wege.“

Blaue einigen sich auf Regierungsteam

Die steirischen Freiheitlichen haben sich im Rahmen ihrer heutigen Landesparteivorstandssitzung einstimmig auf einen Wahlvorschlag für das künftige freiheitliche Regierungsteam geeinigt. Die FPÖ-Mannschaft setzt sich wie folgt zusammen:

Mario Kunasek

Mag. Dr. Claudia Holzer, LL.M.

Mag. Stefan Hermann, MBL

Mag. Hannes Amesbauer, BA.

„Es freut mich, gemeinsam mit einer starken freiheitlichen Regierungsmannschaft an meiner Seite unser anspruchsvolles Zukunfts- und Reformprogramm abarbeiten zu dürfen. Alle nominierten Persönlichkeiten werden sich - nach erfolgter Wahl durch den Landtag - mit Sicherheit rasch in ihre Ressortbereiche einarbeiten. Diese neue Regierung, getragen von Tatendrang und Verantwortung für das Land, wird die Herausforderungen der Gegenwart selbstbewusst annehmen und die notwendigen Weichen für die Zukunft stellen. Es wird sich ein neuer Stil - geprägt von Heimatbewusstsein und Reformwillen - durch alle Ressortbereiche ziehen“, so FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek.