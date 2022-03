Drohungen gegen Mückstein-Nachfolger Rauch

Schon vor Amtsantritt kursieren auf Telegram zahlreiche Drohungen gegen den neuen Gesundheitsminister Rauch.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat am Donnerstagnachmittag in einer persönlichen Erklärung seinen Rücktritt erklärt. Als Grund gab er unter anderem an, täglich Drohungen gegen sich und seine Familie bekommen zu haben. Besonders seit der Verkündung der Impfpflicht soll der Hass gegen den Minister derart stark geworden sein, dass er rund um die Uhr von Personenschützern bewacht wurde. "Es nagt an einem, wenn die eigene Wohnung rund um die Uhr bewacht werden muss und man das Haus nur mit Polizeischutz verlassen darf. Das hält man nicht lange aus", erklärte Mückstein.

© Telegram ×

© Telegram ×

Auch Mücksteins Nachfolger Johannes Rauch scheint bereits mit einer Welle des Hasses konfrontiert zu sein – und das sogar noch vor seinem offiziellen Amtsantritt. In diversen Telegram-Gruppen kursieren bereits Drohungen gegen den Neo-Minister und dessen Frau. "Mücke hat selber gesagt.... Druck und Drohungen könnte er nicht mehr... Rauch bekommt ein All-inklusiv Paket!", heißt es etwa in einer Nachricht. Und: "Dich hat wieder kein Mensch gewählt! Neuwahlen kommen ... Blamiere dich nicht!.