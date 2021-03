"Du spielst unehrlich": So stritten Kurz und Strache per SMS-Chat

52 Seiten mit 274 SMS von Strache und Kurz aus 2019 liegen im U-Ausschuss.

Wien. Es sind SMS und WhatsApps von Februar bis Mai 2019, die vor allem Einblick in die bereits mehr als gestörte Polit-Ehe zwischen ÖVP und FPÖ in diesem Zeitraum zeigen. Auf 52 Seiten sind 274 Nachrichten von Kanzler Sebastian Kurz, dem damaligen FP-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und anderen Regierungsmitgliedern aufgelistet, die nun dem U-Ausschuss vorliegen, ÖSTERREICH berichtete.



Politische „Bomben“ sind darin nicht enthalten. Dafür sieht man das wechselseitige Misstrauen immer deutlicher. Im März rangen ÖVP und FPÖ um eine ORF-Reform.



