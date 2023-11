In der Nacht auf Allerheiligen ist auf den jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs offenbar ein Brandanschlag verübt worden. Im Netz werden erste Stimmen laut, die Fragen, warum der Friedhof nicht bewacht wurde.

Wie der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) via X (vormals Twitter) berichtete, ist die Zeremonienhalle beim IV. Tor des Friedhofs ausgebrannt. An den Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Verletzt wurde niemand. Der Verfassungsschutz ermittelte, wie die Polizei mitteilt.

Warum wurde der Friedhof nicht bewacht?

Während man sich in der Politik schockiert über den Brand zeigt, fragen sich viele, warum der Friedhof offenbar nicht bewacht wurde. "Das Denkmal der roten Armee wurde zu Beginn der Ukraine Invasion bewacht, geschichtsträchtige jüdische Einrichtungen jedoch nicht...", schreibt etwa Nikolaus Kern, der Sohn des ehemaligen Kanzlers Christian Kern, via X. "Wo zur Hölle ist da die Logik? Was machen die Leute im Innenministerium eigentlich beruflich?"

Auch Ex-Profil-Chefredakteur Christian Rainer übt scharfe Kritik via X: "Offensichtlich so wenig bewacht wie die Synagoge in der Seitenstettengasse. "Grobe Fahrlässigkeit" des Innenministeriums und davon abgeleitet der Polizei wäre eine Verniedlichung des Sachverhalts. 'Dolus eventualis' trifft's besser."

Zeremonienhalle brannte schon einmal

Vor fast genau 85 Jahren legten Nazis die Zeremonienhalle in Schutt und Asche. Erst 1967 wurde sie durch den Architekten Robert Kanfer nach dem ursprünglichen Entwurf wieder hergestellt. Bei jüdischen Bestattungen ist es üblich, dass der Verstorbene möglichst rasch (meist gleich am Folgetag) beerdigt wird, was nun durch den Brand in der Zeremonienhalle problematisch werden könnte.