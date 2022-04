Endlich Ostern ohne Regeln

Am Karsamstag gelten neue Regeln in Österreich. Die meisten wurden abgeschafft.

Wien. Die Inzidenzen sinken, die Corona-Ampel leuchtet wieder mehrheitlich orange – und die Prognosen sagen auch eine Entlastung der Spitäler voraus. Die Welle ist gebrochen. Und Gesundheitsminister Johannes Rauch sagte, wie ÖSTERREICH berichtete, gestern (fast) alle Corona-Regeln ab. Was ab Karsamstag gilt:

Masken weg. Die Maskenpflicht fällt. Bis auf wenige Ausnahmen wie Öffis (siehe rechts) gilt Maskenfreiheit.

Gastro öffnet. Für die Gastro gibt es ab Samstag gar keine Regeln mehr, sogar die Nachtgastro startet österreichweit ohne Einschränkungen.

3G-Regel abgeschafft. Die allzu bekannten 3G (geimpft, genesen, getestet) existieren praktisch nicht mehr. Nur noch im Gesundheitsbereich (Spitäler & Pflegeheimen) wird 3G gecheckt – in Wien ist dafür ein PCR-Test nötig.

Wien öffnet auch. Bis auf die oben genannte Verschärfung geht Wien den Öffnungskurs des Bundes vollinhaltlich mit. Auch hier fallen fast alle Regeln.

Verordnung gilt bis zu den Sommerferien

Neue Freiheit. Rauch ist sicher: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Erleichterungen.“ Dass die Maske in einigen Bereichen bleibt, begründet er so: „Es ist das gelindeste Mittel, diese kleine Unannehmlichkeit sollten wir auf uns nehmen.“ Kritik kam sofort von Handelverbandschef Rainer Will – er fordert das Aus der Maske im Supermarkt (s. unten).

Verordnung gilt bis 8. Juli. Die neuen Masken- und Regel-Freiheiten, sprich die Verordnung, gilt bis 8. Juli, den Start der Sommerferien.

Grüner Pass verlängert, Fest ohne Personenlimit

Booster. Wolfgang Mückstein verkürzte die Gültigkeit des Grünen Passes, sein Nachfolger Rauch verlängerte nun die des Drittstiches auf zwölf Monate. Alle Nicht-Geboosterten bittet er: „Holen Sie sich die dritte Impfung.“

Der 4. Stich wird vom Nationalen Impfgremium nur über 80-Jährigen empfohlen. „Spätestens im Herbst wird eine Auffrischung nötig sein“, so Rauch.

Doch jetzt gilt es erst einmal Ostern zu genießen. Man darf so viele Menschen treffen, wie man will. Ein Ostern, fast wie früher. Rauch: „Frohes Fest und bleiben Sie gesund.“

(bra)